Terzino sinistro, in tre per una maglia ma può non bastare: regna l'incertezza

Il Corriere dello Sport fa il punto in casa Napoli sulla sempre annosa questione del terzino sinistro. Spalletti spererebbe in un rinforzo per sistemare una zona di campo problematica da diversi anni.

Il preferito del tecnico è sempre Emerson Palmieri, sul quale tuttavia il Chelsea continua a fare muro. Il contratto in scadenza nel 2022 non preoccupa i Blues, che non si smuovono dalla richiesta di venti milioni di euro.

Il secondo nome che emerge è quello di Tsimikas, per cui Giuntoli stravede. Anche qui, però, il Liverpool ha momentaneamente declinato l'argomento, impegnato com'è nella questione rinnovi.

Non è rimasto dimenticato neppure Reinildo Mandava, laterale del Lille. Giuntoli aveva incontrato il suo manager lo scorso maggio e può contare su un particolare non da poco: la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra.

Chiunque sia il prescelto, il Napoli vorrebbe averlo in prestito, altro possibile scoglio per una fumata bianca. Ci saranno senz'altro sviluppi.