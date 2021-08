Parma-Napoli, c'è una svolta nella trattativa per Tutino

La trattativa tra Napoli e Parma per Gennaro Tutino sembra ambientarsi sulle montagne russe. Sembrava tutto fatto per il passaggio dell'attaccante in Emilia Romagna, poi, all'improvviso, la brusca frenata.

Secondo Il Corriere dello Sport, continua ad esserci una differenza considerevole tra domanda e offerta. Il Parma è fermo ad un'offerta di cinque milioni, mentre il Napoli ne vorrebbe sette e mezzo (bonus inclusi).

Tutino non ha un impatto significativo sul monte ingaggi, ma una sua cessione gioverebbe eccome alle casse azzurre. È probabile che, comunque, la distanza verrà colmata, in questo fine settimana o subito dopo.