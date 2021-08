SKY - Il Napoli prepara due assalti: i nomi per gli azzurri

Il Napoli continua a preparare i colpi per il mercato in entrata. Nonostante la necessità di un mercato all'insegna dell'abbattimento dei costi, la società sa di dover rinforzare la rosa azzurra. Proprio per questo motivo Giuntoli & Co continuano a monitorare vari nomi e varie piste per i ruoli da rinforzare.

Il noto giornalista SKY ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, aggiorna i tifosi azzurri sulle prossime manovre di calciomercato in entrata. Innanzitutto Di Marzio ribadisce l'interesse della società partenopea per Piero Hincapiè, difensore ecuadoregno classe 2002. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Talleres, raccogliendo 19 presenze tra Copa de Liga e Copa Sudamericana.

Per il centrocampo, invece, sarebbe tornato di moda il nome di Bakayoko. Il centrocampista, tornato a Londra dopo l'esperienza al Napoli, resta in esubero dal Chelsea. Dopo i sondaggi di Milan e Fiorentina, parrebbe riaccendersi la pista che collega il mediano a Napoli.