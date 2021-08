Il Napoli ha messo nel mirino il centrale 2002

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Napoli avrebbe sondato il terreno per il classe 2002 Hincapiè dell'Atletico Tallares. Il club valuta il 70% del cartellino de difensore centrale circa 12 milioni di euro.

Attualmente il Napoli non può fiondarsi sul calciatore dato che c'è bisogno prima di un'operazione in uscita. Gli azzurri però sono disposti ad aspettare per provare a tentare il colpo in proiezione futura confidando anche in un possibile sconto da parte del Tallares.