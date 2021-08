Giuntoli spinge per il centrocampista: si può chiudere a queste cifre

L'infortunio di Demme ha complicato i piani di Luciano Spalletti per questo inizio di stagione. Per il momento, infatti, a centrocampo il tecnico di Certaldo ha a disposizione i soli Lobotka e Fabián Ruiz, più qualche giovane promettente ma probabilmente ancora acerbo per un posto da titolare in Serie A.

A tal proposito, si sta muovendo con forza il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il nome per il centrocampo continua ad essere quello di Sander Berge, il cui prezzo è stato fissato dallo Sheffield United.

Il club inglese, retrocesso in Championship, ha bisogno di monetizzare subito. Per Berge, quindi, lo Sheffield vuole la cessione a titolo definitivo, senza prestiti (formula che, invece, Giuntoli preferirebbe). A quindici milioni di euro l'affare può andare in porto. Il Napoli monitora con interesse, anche se difficilmente si chiuderà su quelle cifre.