Berge a rischio, pronta maxi offerta dalla Premier: i dettagli

Sander Berge è uno degli obbiettivi per il centrocampo su cui il Napoli si è più soffermato. Il norvegese dello Sheffield United ha però mercato anche in Premier.

Sul classe '98 c'è infatti anche l'Arsenal di Mikel Arteta, che sarebbe fortemente interessato anche ad Aaron Ramsdale, portiere sempre dei The Blades. I Gunners starebbero infatti preparando una maxi offerta, in cui includere entrambi i cartellini di proprietà dello Sheffield.

Secondo il The Sun, per provare ad abbassare le richieste della compagine retrocessa in Championship lo scorso anno, l'Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di sterline, quasi 59 milioni di euro. Cifre che escluderebbero il Napoli dalla corsa al norvegese, anche in caso di cessione importante.