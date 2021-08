Novità importante sul futuro di Zanoli: l'ha chiesto Spalletti

Come rivela l'edizione odierna di TuttoSport, ci sono novità importanti per quanto concerne il futuro del giovanissimo Alessandro Zanoli.

Il terzino destro, vero e proprio talento e rivelazione di questo prestagione, ha colpito Luciano Spalletti a tal punto da convincerlo a chiedere la conferma in rosa.

Zanoli ha scalato le gerarchie (superando Malcuit) ed ora è quasi certa la sua riconferma in prima squadra per il prossimo campionato nel ruolo di vice Di Lorenzo. Di conseguenza, non si profila nessuna esperienza in prestito, a dispetto di quanto era previsto.