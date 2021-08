Machach, que vas-tu faire? Da incognita a protagonista del pre campionato

Zinédine Machach ha regalato la vittoria al Napoli nel corso dell'amichevole contro il Wisla Cracovia. Proprio quando la partita sembrava volgere al termine, e dopo una prestazione altalenante, il franco-marocchino è salito in cattedra. Punta l'avversario, entra in area di rigore, si sposta palla sul sinistro e batte il portiere avversario da distanza ravvicinata ma con un angolo di tiro quasi minimo. Potenza, classe ed eleganza: le stesse qualità messe in mostra con il tiro a giro contro il Bayern Monaco.

Machach però non è esclusivamente ciò. Provare a chiedere a Denis Zanko, suo allenatore ai tempi del Tolosa: litigio e rissa tra i due, con l'allora diciannovenne allontanato dalla rosa. Il tutto porterà poi il giovane Zinédine al Napoli, senza però aver mai la possibilità di esordire con la maglia azzurra. Carpi, Crotone, Cosenza e VVV Venlo, in un valzer di prestiti che l'ha visto giocare relativamente poco e senza mai incidere.

Con queste premesse il destino di Machach sembrava segnato quando, a metà luglio, la squadra ha iniziato il ritiro di Dimaro. Un altro prestito, ancora una partenza, ed un arrivederci all'anno successivo. Eppure il centrocampista ha deciso di brillare, di dimostrare le sue capacità, di mettere in gioco sé stesso, l'allenatore ed i tifosi. Due amichevoli da protagonista e gerarchie, futuro compreso, che potrebbero cambiare totalmente: Machach, cosa farai?

Potrebbe essere lui il tanto ambito e rincorso centrocampista? I due splendidi colpi di queste due partite sono casuali? Cosa può realmente aggiungere Machach? Il francese è un centrocampista ben strutturato fisicamente, alto 185 cm, dotato di una buona tecnica individuale e discreta lettura del gioco. In virtù di ciò è un jolly per la mediana, poiché può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Zinédine, que vas-tu faire? Per ora, continua a brillare: il futuro è tutto da scrivere.