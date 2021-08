Lukaku verso il Chelsea, cifra monstre all'Inter: il sostituto potrebbe essere l'ex Napoli

Il tormentone di mercato europeo del momento è senza dubbio Romelu Lukaku. L'attaccante belga è in uscita dall'Inter verso Londa, sponda Chelsea, per siglare un ritorno in Premier League da attaccante completo.

Ne ha parlato sul proprio sito Gianluca Di Marzio, secondo il quale il calciatore avrebbe comunicato la sua volontà al club milanese: tornare al Chelsea. Lukaku sarebbe stato convinto dall'offerta dei Blues di circa 15 milioni l'anno, più del doppio di quanto ne guadagna attualmente. Il Chelsea ha presentato un'offerta di 100 milioni più Marcos Alonso, l'Inter l'ha rispedita al mittente e aspetta un rialzo: dall'Inghilterra si parla di 130 milioni di euro.

La società nerazzurra pensa al post-Lukaku, Di Marzio: "Una volta formalizzata la cessione, ci sarà da capire quanto e come verranno reinvestiti i soldi guadagnati. La priorità per coprire l'uscita di Lukaku porta a Duvan Zapata con il quale c'è già un accordo di massima e costerebbe intorno ai 40 milioni".