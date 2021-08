Intreccio di mercato, l'ex azzurro pronto a trasferirsi in Arabia Saudita: ci guadagna anche il Milan

Tra Milan e Eintracht Frankfurt è nato un intreccio di mercato che riguarda anche il Napoli. Nello specifico, alla causa azzurra interessa la cessione di Amin Younes a titolo definitivo proprio ai tedeschi dell'Eintracht.

Lo scorso anno, il Napoli aveva definito il passaggio dell'attaccante in prestito per due anni con diritto di riscatto. Diritto che verrà esercitato dal club tedesco, forte del fatto che l'attaccante 27enne è vicinissimo all'Al Shabab. In Germania sarebbero pronti a fare una plusvalenza, come riporta Sky Deutschland, il club saudita è pronto a prelevare Younes dalla Germania con un'offerta da 10 milioni.

Al suo posto, l'Eintracht Frankfurt preleverà Jens Petter Hauge dal Milan per il costo di circa 12 milioni. Il Napoli saluterà definitivamente l'attaccante tedesco acquistato dall'Ajax che vanta in azzurro 21 presenze e 4 goal.