Il Napoli non discute ancora il rinnovo con Insigne e l'agente: il motivo

Dopo la finale di Euro2020 e la vacanza in permesso speciale post Europeo, si sono rivisti in gruppo, all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne.

Per il Capitano, sono ancora distanti discorsi legati al futuro ed al rinnovo: il Napoli, dal canto suo, non ha fretta e presenterà l'offerta adeguata al momento giusto.

Perché il Napoli non ha fretta

Probabilmente, gli azzurri non vogliono mettere sul piatto la questione rinnovo in quanto anche Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, non ha nessuna offerta tra le mani per superare la situazione d'impasse.

Tutti i segnali dicono che il numero 24 resterà, ma l'agente non si è mai seduto a trattare con la dirigenza azzurra.