Il Napoli batte il Wisla in rimonta, Zielinski: "Non è stato facile, vi dico il nostro obiettivo"

Al termine del match contro la Wisla Cracovia, Piotr Zieliński è intervenuto ai microfoni di PolsatSport per commentare la partita. Il Napoli ha vinto in rimonta contro la formazione polacca, con il goal di Machach che ha siglato il 2-1.

Ecco quanto dichiarato da Zieliński: "Il Wisla ha mostrato la propria qualità, hanno giocato un buon calcio e dimostrato forza fisica. Non è stato facile riuscire a vincere la partita. Mi aspettavo una partita del genere perché a volte guardo il campionato polacco e so che il Wisla ha buoni giocatori, non hanno difeso il risultato. Vogliamo fare un bel campionato ed arrivare alla migliore posizione possibile, ci stiamo preparando per una bella ed estenuante stagione.

Sta migliorando la tua forma fisica? Migliora ad ogni sessione di allenamento, ci sono altre due partite amichevoli quindi dovrei essere pronto per l'inizio del campionato.

Sei papà, hai avuto del tempo da trascorrere con tuo figlio? Dopo l'Europeo ho trascorso più di tre settimane con mia moglie e mio figlio, è stato un bel momento. Mia moglie può essere orgogliosa di me, sarò un buon padre".