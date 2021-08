Giuntoli vuole fare cassa con una cessione ma il giocatore si oppone: la sua volontà

Il Napoli spera di fare cassa per cominciare ad operare sul mercato in entrata e la prima idea, riportata da Repubblica, per cominciare a sfoltire la rosa, è la cessione di Adam Ounas.

Partendo dall'algerino, un talento mai definitivamente esploso, alle pendici del Vesuvio così come nei vari prestiti al Nizza, Cagliari e al Crotone, il suo contratto in scadenza nel 2022 con scarse possibilità di rinnovo porta il Napoli ad aver intenzione di racimolare qualcosa dalla sua cessione ora che la sua valutazione è ancora alta.

Lo stesso algerino, però, ha rifiutato due offerte dall'estero (Atlanta United e Olympiakos) da 15 millioni di euro ed una dalla Serie B (Monza) da 12 milioni di euro in tre tranche. La sua volontà è chiara: tornare in Francia per giocarsi le sue carte.