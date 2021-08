Xhaka-Roma, salta tutto? I giallorossi guardano ad un obiettivo del Napoli

A lungo inseguito dalla Roma, nelle ultime ore Granit Xhaka sembra esserci allontanato dall'orbita dei giallorossi. Le recenti dichiarazioni del tecnico dei Gunners sembrano voler ricucire i rapporti tra lo svizzero e il club inglese, ma non è da escludere che queste siano solamente parole volte a fare pressione alla Roma.

Secondo La Gazzetta dello Sport - nel caso Xhaka sfumi definitivamente - la Roma è pronta a virare in modo deciso su un altro centrocampista: Denis Zakaria, uno degli obiettivi del Napoli per la mediana.

Anch'egli svizzero, ha una valutazione di 30 milioni di euro, tuttavia il suo contratto scadrà nel 2022, con Tiago Pinto che farà leva su questa situazione per far diminuire le richieste del Borussia Mönchengladbach. Il Napoli, da qui in avanti, dovrà guardarsi anche da un'altra possibile rivale.