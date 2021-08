Dopo anni ritorna nella lista di mercato del Napoli: gli azzurri lo seguono di nuovo

Secondo quanto riportato nella sua edizione odierna dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe monitorando per il suo centrocampo - siccome mancherebbe un interprete, dopo l'addio di Bakayoko - anche un nuovo nome, oltre a tanti già nel mirino.

Anzi, sarebbe più corretto dire un vecchio nome. Già, perché il giocatore in questione finì nel mirino della società azzurra già quasi dieci anni fa, quando da giovanissimo il suo talento sbocciava con la maglia della Sampdoria. "Vecino dell'Inter è il prediletto, ma in lista ci sono anche Sander Berge (Sheffield United), Morten Thorsby (Sampdoria) e Pedro Obiang (Sassuolo)".

Esattamente, il 29enne neroverde è tornato nel mirino azzurro, probabilmente anche per il basso costo di mercato o magari per la prospettiva di poterlo comunque chiedere in prestito. Il centrocampista equatoguineano interessava anche dopo il suo passaggio in Premier al West Ham. Seguiranno aggiornamenti.