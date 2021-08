Arrivano le prime entrate nelle casse del Napoli: gli azzurri chiudono quattro cessioni

Il diktat di mercato del Napoli, ormai, era più che chiaro già da tempo: cedere, altrimenti non si acquista nessuno. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha ricevuto quest'arduo compito da De Laurentiis, vendere prima di comprare. Ora, con l'arrivo del mese di agosto, a meno di trenta giorni dalla fine del mercato, tante situazioni cominciano inevitabilmente a sbloccarsi, per via del tempo a disposizione che va via e conseguentemente al ribasso dei prezzi di molti calciatori.

Secondo quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, il calciomercato azzurro delle uscite inizia a sbloccarsi il mercato in uscita con diverse cessioni all'orizzonte. La prima in ordine temporale dovrebbe essere quella del portiere Nikita Contini, che andrà al Crotone entro la fine di questa settimana. Il Napoli, inoltre, sta chiudendo le trattative col Pordenone per Amato Ciciretti (a titolo definitivo) e Michael Folorunsho (prestito) e con il Parma per Tutino. Se tutte queste trattative andassero in porto, De Laurentiis incasserebbe 5 milioni più 2,5 di bonus.