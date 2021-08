Accelerata per Emerson Palmieri: il Napoli ha fatto la sua prima mossa per dare uno sprint alla trattativa

Quelle che arriveranno a breve potrebbero essere delle ore scottanti sulla pista Emerson Palmieri, anche se l'accordo per il terzino italo-brasiliano risulta ancora lontano. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato registrato uno sprint del Napoli: a Londra c’è un emissario di Giuntoli che è in stretto contatto con il Chelsea.

In questi giorni i due club stanno provando a trovare una soluzione, ma al momento i blues non calano la loro elevata richiesta di almeno 20 milioni di euro, ma nulla è detto. Il Napoli, adesso, spera di chiudere l'affare sfruttando due fattori chiave: il fatto che Emerson abbia il contratto in scadenza e, conseguentemente, che il Chelsea voglia venderlo per non perdere a zero il calciatore.