Tutto fermo per Emerson, si attendono prima le cessioni. Spalletti ha detto no ad un centrocampista

Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato. Tra i vari argomenti si è concentrato anche sulla situazione acquisti in casa Napoli, che continua a dare la priorità all'arrivo di un terzino sinistro e poi di un centrocampista centrale. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Per Emerson Palmieri e il centrocampista tutto fermo. Non c’è la forza economica per ora di fare un'offerta al Chelsea o a qualsiasi altro club".

"Per gli altri terzini sinistri chiesti in prestito, sono stati ricevuti solo due di picche".

"Il Sassuolo ha offerto Obiang, ma non rientra nei piani di Spalletti".