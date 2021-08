Sciopero in Serie A per la questione stadi: De Laurentiis si schiera con i tifosi, ma vuole garanzie

Oggi pomeriggio si terrà un'assemblea della Serie A, al cui ordine del giorno non ci sono però né la questione del numero di spettatori negli stadi né, tantomeno, quella relativa ai sostentamenti chiesti dai Club al Governo.

In base a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, molti dei club di Serie A si aspettano che gli stadi verranno aperti almeno al 50% della capienza.

Per il momento, comunque, non si vuole pensare all'idea dello sciopero. Quel che è certo, tuttavia, è che De Laurentiis per primo vuole fare di tutto per accontentare i tifosi (e le proprie casse).