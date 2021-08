Contatti con la Sampdoria: Thorsby può finire in Premier League. I dettagli

Secondo Gianluca di Marzio, è sempre più probabile che Morten Thorsby non giochi alla Sampdoria durante la prossima stagione. Ed è sempre più probabile che il prossimo anno non giochi neanche in Serie A.

Il centrocampista norvegese, cercato con insistenza sia dal Napoli che dall'Atalanta in questa sessione, potrebbe presto trasferirsi al Watford. La squadra inglese ha avuto nuovi contatti con la Samp nelle ultime ore, e sembra le due società abbiano trovato un accordo di massima.

Il problema rimane l'ingaggio, visto che il giocatore vorrebbe un'aumento, ma, senza l'effetto del decreto crescita, gli inglesi possono garantirgli un guadagno quasi identico a quello che percepisce dalla Samp. Questo quanto riferito dal giornalista originario di Castellamare di Stabia sul proprio sito.

Il contratto del 25enne scade il 30 giugno 2023, perciò i blucerchiati faranno il possibile per risolvere la situazione.