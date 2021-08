Rinnovo Insigne, spunta un'ipotesi ulteriore per il capitano: i dettagli

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si unirà ai compagni domani (insieme a Di Lorenzo e Meret) e inizierà la sua stagione con il contratto in scadenza. Questo non è certo un mistero, così com'è concreta la possibilità di perdere a zero il numero dieci azzurro in caso di mancato rinnovo.

Ci sono anche altre ipotesi - come riporta Il Mattino - quali la cessione di Insigne ad una big europea già in questa sessione di mercato (per riuscire a monetizzare) o che, come tutti si auspicano, arrivi presto il rinnovo del contratto.

Trovare un punto d'incontro tra Insigne e De Laurentiis, tuttavia, non sarà però un'operazione facile né tantomeno veloce. Proprio per non forzare i tempi, è possibile che l'accordo venga cercato anche più avanti, magari a stagione in corso. In ogni caso, il rischio a quel punto aumenterebbe sensibilmente.

Se sarà rinnovo o meno, la sensazione è che non sarà una scelta rapida.