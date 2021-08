La cura Spalletti rilancia tre calciatori: ottima risposta in un esame non semplice

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Spalletti è riuscito a rilanciare tre calciatori che finora avevano avuto molte difficoltà non riuscendo a dimostrare tutte le loro capacità. Ecco quanto evidenziato:

"La risposta migliore è arrivata dallo slovacco Lobotka, vero faro a centrocampo contro il Bayern Monaco, il regista arretrato, la vera e propria calamita di palloni contro i campioni di Germania: ora sta benissimo da un punto di vista fisico e mentale ed è pronto a ritagliarsi un ruolo fondamentale a centrocampo dove Spalletti non potrà avere a disposizione Demme per almeno due mesi. Al suo fianco a centrocampo il tecnico azzurro ha affiancato Elmas, anche lui protagonista in positivo all'Allianz Arena: la soluzione che il tecnico potrà ripetere in questa fase, oltre all'impiego del giovane Gaetano e in attesa che poi più avanti possa arrivare un nuovo acquisto per il reparto. Intanto la coppia Lobotka - Elmas ha superato un esame non semplice come quello contro i campioni di Germania. Ottima risposta anche di Malcuit, che la stagione scorsa è andato in prestito alla Fiorentina trovando poco spazio: il terzino francese sarà il vice di Di Lorenzo".