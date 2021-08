Koopmeiners sul futuro: "Serie A? Ci sono colloqui in corso, è una situazione stressante"

Non si può quasi parlare del mercato estivo delle big italiane senza nominare Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Az Alkmaar, su cui si sono già mosse Atalanta, Roma e Napoli.

Il classe '98 è stato intervistato dai media olandesi, che si sono concentrati sulle voci di mercato attorno a lui. Ecco quanto evidenziato:

“Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Nella mia testa c’è molto da fare. Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione dovrò solo giocare bene e mettere più minuti possibile nelle gambe.

Capisco che la gente pensi che io abbia detto addio al club da tempo, ma soprattutto in questo periodo, contraddistinto dal Coronavirus, un addio è vero solo al momento delle firme. Come ho detto è una situazione stressante, ma riesco ad essere abbastanza calmo, anche perché sono in una situazione di lusso: l’Az non è un club che voglio lasciare a tutti i costi".

Alla domanda poi sulle voci riguardanti i vari interessi in Serie A, ha ammiccato così: “I colloqui sono in pieno svolgimento”.