Altra possibile cessione per il Napoli: il giocatore rimarrà in Serie A

In base a quanto affermato da Tuttosport, il difensore del Napoli Sebastiano Luperto non dovrebbe rimanere in Campania nella prossima stagione.

L'anno scorso, in prestito al Crotone, ha collezionato 23 presenze in Serie A e ha la chance di arricchire questo bottino nella stagione che sta per cominciare. Sulle sue tracce c'è infatti l'Empoli di Andreazzoli, che ha già allenato Luperto proprio in Toscana.

L'addio del difensore è in linea con la rigida politica imposta da De Laurentiis per questa sessione di mercato: prima di comprare si deve vendere. Questa cessione, insieme a quella di Tutino, ha le carte in regola per sbloccare il mercato in entrata.