[FOTO] - Tutto pronto a Castel di Sangro: ecco il restyiling dello stadio!

Giovedì 5 agosto, il giorno dopo l'amichevole con il Wisla Cracovia, il Napoli completerà la propria preparazione pre stagionale. Gli azzurri si recheranno in Abruzzo, a Castel di Sangro, e lì si alleneranno in ritiro per dieci giorni. Due amichevoli in vista, tanta preparazione atletica e soprattutto il rientro in gruppo dei nazionali. Tra 20 giorni ci sarà anche l'esordio in Serie A, e questo inciterà gli azzurri a dare il massimo durante questo ritiro.

Lo stadio che ospiterà il Napoli per i dieci giorni del ritiro, il Patini, inizia già a cambiare pelle per far sentire tifosi e calciatori partenopei a casa propria. Difatti le panchine sono già state ricoperte con lo storico marchio Lete, divenuto ormai simbolo del Napoli stesso. Di seguito le immagini dell'impianto sportivo.