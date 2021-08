Caruso, sindaco Castel di Sangro: "Tutte le novità sulla seconda amichevole"

Tra tre giorni il Napoli riprenderà la propria preparazione al campionato con la seconda ed ultima parte del ritiro. Gli azzurri raggiungeranno Castel di Sangro nella giornata di giovedì 5 agosto per completare il proprio percorso pre stagionale. Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

“Stiamo aspettando il Napoli. Quest’anno ci siamo concentrati sulla particolarità del periodo del ritiro che non è eccezionale per avere la giusta tranquillità, avviene in pieno Ferragosto, ma siamo in grado di fronteggiare lo stesso la situazione. Il Napoli dormirà a Rivisondoli, ma tutta la parte sportiva si svolgerà tra lo stadio Patini e il Palasport. Gli spazi saranno molto più fruibili. Lo stadio avrà una capienza di 2000 spettatori, ho provato a sollecitare qualche esponente del Governo per aumentare questa soglia".

"Le due amichevoli? Tra l’8 e il 9 agosto ci sarà l’Ascoli, il 14 è l’ultima data e forse con il Perugia. L’ingresso sarà on-line, bisognerà mostrare anche gli estremi del green pass”.