Alvino commenta: "La società non poteva fare a meno di muoversi contro i responsabili dell'ammutinamento"

Carlo Alvino, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"Da quello che trapela il Napoli non si muove contro i calciatori in organico, poi quando vanno via il Napoli parte con le richieste che ritiene più giuste. poi come nella vita di tutti i giorni un giudice deciderà chi ha ragione o torto.

Io non credo che questa storia fastidiosa minerà lo stato d'animo della squadra, la società ha mostrato i muscoli ma non credo che questa situazione per quanto delicata sia andrà ad impattare con la tranquillità della rosa.

Il Napoli non poteva fare a meno di intervenire dopo quella serata, l'ammutinamento non è una cosa che può passare con leggerezza in una società importante come quella di De Laurentiis.

Il Napoli mi trasmette sempre grandi emozioni, dopo il Napoli di Maradona penso alla vittoria ultima della Coppa Italia., ma l'emozione più grande è sempre la prossima vittoria. Senza ombra di dubbio il momento più brutto fu quello legato al fallimento quando il Napoli venne cancellato dal calcio, fortunatamente le cose poi sono andate avanti riportando le cose al proprio posto".