Rinnovo Insigne: situazione e cifre per porre fine alla telenovela

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, rientrerà dalle vacanze post Europeo il 2 agosto e quindi prenderà parte al ritiro di Castel di Sangro dove ci si recherà il giorno 5 dello stesso mese.

Partirà da quei giorni il countdown per la firma sul contratto: il Napoli punta al gioco al ribasso mentre per il capitano, 5 milioni di euro annui, rappresenterebbero la cifra giusta per restare all'ombra del Vesuvio fino alla fine della sua carriera.

Le distanze tra le parti ci sono ed è innegabile, ma non è detto che con uno sforzo tra ambedue le parti, si possa arrivare al tanto atteso lieto fine.