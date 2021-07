RAI - Rinnovo Insigne, non filtra ottimismo dal capitano: il motivo

Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli. L'esperto di mercato ha commentato la situazione legata al rinnovo del capitano, Lorenzo Insigne. La questione preoccupa i tifosi napoletani mentre dalla società non arriva alcuna sicurezza.

"Ciciretti e Contini? Per Contini è fatta, Ciciretti è in scadenza da un anno e il Napoli può darlo via a titolo definitivo a meno che non decida di rinnovare il contratto. Credo che vada al Pordenone, ieri di questo si è parlato a Castel Volturno.

Non si è parlato di Insigne, farà un colloquio preliminare con il presidente, in base a questo ci saranno incontri o non ce ne saranno, fermo restando che statistiche alla mano, Insigne può essere un 'caso Mertens'. Aggiungo che alcuni calciatori arrivati in scadenza non hanno prolungato con il Napoli, mi ricordo di Reina, Hysaj, Maksimovic. Un mancato rinnovo ad agosto non porterà, a mio parere, un rinnovo in primavera. Però la finestra è aperta, Insigne non ha accordi con nessuna squadra.

Nonostante ciò noto che dalla parte di Insigne, per quanto riguarda l'agente e le persone che gli sono vicine, non c'è tanto ottimismo. Il rapporto con il presidente è freddo. Anche in occasione del precedente rinnovo contrattuale, arrivarono degli spifferi da Dimaro che prima di quell'incontro ci furono accesi dibattiti tra le parti. Poi Insigne rinnovò e saltò il banco, oggi non c'è l'ottimismo di quella volta".