Riapertura degli stadi, Dal Pino richiede la capienza totale: la situazione

Il calcio nazionale continua a programmare la ripartenza e per ripartire c'è bisogno dei tifosi allo stadio. La FIGC sta lavorando in questo senso per consentire la riapertura totale degli impianti sportivi, in data odierna si è tenuto il Consiglio di Lega Serie A.

Il presidente Paolo Dal Pino ha commentato il documento inviato al Governo riguardante proprio la riapertura degli stadi. Ecco quanto dichiarato:

"Il dialogo ed il confronto con le istituzioni va proseguendo con l'obiettivo di modificare il decreto che prevede il 50% della capienza e comunque un distanziamento di almeno un metro. Confermiamo la richiesta di avere nei nostri impianti il 100% della capienza con green pass. In subordine riteniamo ci siano le condizioni di una capienza effettiva al 50%, con sedute a scacchiera in sostituzione del metro di distanza che determina una inefficienza delle strutture".