Antonio Ottaiano, ex procuratore di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Quella di Insigne è una situazione differente, Mertens si avviava ad un periodo in fase discendente. Oggi siamo ancora in una fase in salita. Se si arriva alla scadenza, ci sarà una manifestazione chiara di non restare.

Dal lato Insigne non c'è ottimismo? Non vorrei che questa freddezza fosse legata a delle discussioni fatte sul rinnovo. Quando ADL fa delle affermazioni non significa che non ci possa essere un qualcosa che possa rimettere in discussione quello che oggi sembra un rapporto freddo.

Credo che tutto sia legato all'evoluzione del mercato, un'eventuale offerta importante può portare via alcuni calciatori con ingaggi di un certo peso. Il monte ingaggi si abbassa e questo risparmio può essere spalmato su alcuni nuovi contatti. Ad esempio, se va via Koulibaly, il Napoli potrebbe decidere di utilizzare i 12 milioni del senegalese per il rinnovo di Lorenzo".