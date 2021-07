Ospina piace ad una big di Serie A: le novità

Il Napoli nel corso della stagione appena conclusa ha vissuto tantissimi alti e bassi. Ciò che è sembrato mancare di più agli azzurri è stata la continuità, e di idee di gioco e di scelte tecniche. Spesso, anche a causa degli infortuni, gli azzurri hanno variato l'undici titolare in ogni zona del campo. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, però, il discorso è molto diverso ed ha delle ripercussioni anche su questo calciomercato.

David Ospina ed Alex Meret hanno affrontato una stagione segnata da un'alternanza quasi costante. Il portiere colombiano, in leggero vantaggio sull'italiano, sembrava poter dare maggiore sicurezza alla difesa grazie alla sua leadership, oltre ad avere una buona tecnica di base. Meret, invece, è la promessa azzurra, il predestinato, colui che dovrà difendere la porta del Napoli a lungo. La "rivalità", però, sembrava aver tolto sicurezze al portiere italiano, che pure si era sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa.

Pare, quindi, che Spalletti abbia deciso di porre fine all'alternanza e di eleggere Meret a portiere titolare, il vecchio numero 1. Per questo motivo Ospina potrebbe salutare Napoli per trovare spazio altrove, oppure per riprovare a conquistarsi un posto da titolare. Secondo Il Mattino, l'Inter campione d'Italia avrebbe individuato in Ospina il perfetto vice Handanovic. I nerazzurri sono alla ricerca di un portiere ed il prezzo del colombiano (7 milioni) è tutt'altro che proibitivo. Per il quotidiano sono suggestioni, ma la trattativa potrebbe effettivamente decollare.