Schirà: "Il Napoli sta studiando per puntellare il centrocampo. Piace un nome, Lobotka rivalutato"

Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, quest'oggi, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio, anche per parlare del mercato azzurro che necessiterà di una spinta importante nel mese di agosto. Soprattutto per un terzino sinistro ma anche per un mediano. A proposito di mediana, queste sono state le parole del collega:

"Sostituto Demme? La dirigenza azzurra voleva già prendere un centrocampista per sostituire Bakayoko, l’infortunio di Diego rende necessaria questa volontà. Da capire se prenderanno un calciatore con le sue caratteristiche oppure diverse come un Vecino, nome molto caro a Spalletti. Lobotka è stato rivalutato e ci punteranno".