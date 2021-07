Infortunio Demme: proposto un giocatore a Giuntoli

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sui possibili prossimi acquisti del Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato.

L'infortunio di Diego Demme ha costretto il Napoli a cambiare i suoi piani d'investimento per questa sessione di calciomercato ed il nome che più potrebbe far comodo agli azzurri è quello di Tiémoué Bakayoko.

Il Chelsea l'ha offerto nuovamente in prestito gratuito al Napoli e la formula dell'operazione è di gradimento dei partenopei dato che un rinforzo in quel ruolo arriverà solo in questo modo.

Se non dovesse arrivare nessun rinforzo dall'esterno, gli azzurri sono pronti a trattenere all'ombra del Vesuvio, Gianluca Gaetano. Restano, quindi, da capire gli ulteriori sviluppi della trattativa.