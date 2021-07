Torna di moda un nome per la fascia sinistra: può essere l'alternativa ad Emerson Palmieri

Viste le difficoltà per chiudere in tempi brevi la trattativa per assicurarsi Emerson Palmieri, il Napoli ripensa ad un nome già accostato agli azzurri in passato.

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, il terzino sinistro del Groningen Gabriel Gudmundsson - anche lui come l'esterno del Chelsea in scadenza nel 2022 - può rappresentare un'alternativa low cost.

Tuttavia, le priorità del Napoli, per il momento, continuano a concentrarsi sul centrocampo che, orfano di Demme, dispone dei soli Fabián Ruiz e Lobotka. Ci sono poi i giovani che si sono messi in mostra in ritiro, come Folorunsho, Gaetano e Palmiero (che sta recuperando dall'infortunio), ma questi sembrano destinati a partire in prestito.