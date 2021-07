Carlo Ancelotti ha chiesto Koulibaly? Il Real intanto prepara un tesoretto

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea De Pauli, giornalista del Corriere dello Sport. Il giornalista ha parlato delle sirene di mercato per Koulibaly, nello specifico dell'interesse del Real Madrid e di Carlo Ancelotti. In ultima mano, De Pauli ha commentato la situazione di Lobotka.

"Ancelotti vuole Koulibaly? Ancelotti conosce bene Koulibaly, bisogna dire che il Real Madrid ha perso Sergio Ramos e Varane nella stessa estate. È un colpo duro e importante, è arrivato Alaba da svincolato ma una difesa con lui e Militao, che ha faticato ad inserirsi, lascia dei dubbi. Ancelotti ha chiesto qualcosa. Bisogna vedere se Florentino Perez lo ascolta, il Real ha messo via un tesoretto da 200 mln che dovrebbe garantirgli l'acquisto fantascientifico di Mbappe.

Lobotka? Il Napoli lo acquistò per 20 milioni di euro. Parlare di 20 milioni oggi è ben diverso, per cui probabilmente le cifre in questo momento sarebbero diverse. È un calciatore quadrato e solido, non è mai stato titolare nella mente dell'allenatore, con Demme fuori potrebbe trovare più spazio ed entrare nel progetto. È in forma, motivato, può essere un elemento importante".