Camara-Napoli: l'Olympiacos fissa il prezzo per liberarlo a titolo definitivo

L'infortunio di Demme costringe il Napoli a rivedere i suoi piani d'investimento per il mercato in entrata e Giuntoli si muove in questa direzione.

Il primo dei profili individuati è quello di Mady Camara dell'Olympiakos: è un giocatore che per struttura fisica ricorda molto Tiémoué Bakayoko con più gamba.

Attraverso l'intermediazione di Mino Raiola sta cercando di fare pressing sul giocatore e la sua volontà per spingere l'Olympiakos ad accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il club greco invece vorrebbe monetizzare subito dalla sua cessione a titolo definitivo e ferma il prezzo a 15 milioni di euro. A riportare il tutto è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.