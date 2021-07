Zakaria, accordo facile da raggiungere ma ad una condizione

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Se prima dicevamo che il Napoli poteva aver bisogno di un centrocampista centrale, ora non vende più Fabian Ruiz e forse ne prende anche un altro. Bisogna capire se il Napoli prenderà a prescindere un centrocampista con un’operazione low cost.

Penso che da agosto cominceranno a esserci molte occasioni, tante società devono vendere e saranno costrette a farlo a prezzi bassi o in prestito. Il Napoli ha meno emergenza rispetto agli altri perché la gestione dei conti è sempre stata virtuosa. Siccome il club vuole avere i conti in ordine, se riesce a recuperare i soldi ben venga.

Vecino? Non credo che oggi l’Inter lo cederà, altrimenti dovrebbe prendere qualcuno. Le opportunità saranno molto vicine a questo nome come tipologie di giocatore. I profili alla Zakaria sono più facili da raggiungere ma solo se ci sarà una cessione, altrimenti si deve andare su giocatori già formati che fanno da esubero nelle rispettive società. L’importante è non farsi prendere dalla fretta perché in questo mercato l’attesa paga".