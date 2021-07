Bayern Monaco-Napoli, pubblicata la lista dei convocati

Attraverso il profilo Twitter, la SSC Napoli ha pubblicato la lista dei convocati per l'amichevole contro il Bayern Monaco. Ricordiamo ai tifosi che la partita è in programma domani a Monaco per le 16 e 30.

Non ci saranno ancora i nazionali italiani, neo campioni d'Europa: Insigne, Meret e Di Lorenzo. All'appello mancano anche Ospina, Fabian Ruiz e Lozano: i primi due sono attesi domani al rientro dalle vacanze mentre per il secondo prosegue la riabilitazione.

Tra gli altri, assenti anche Luperto, Petagna e Ciciretti (presenti nel ritiro di Dimaro Folgarida) per motivi precauzionali.