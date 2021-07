Bargiggia: "Spalletti può creare interferenze nel gruppo. Ecco la verità su Kaio Jorge"

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Le parole di Sacchi su Spalletti probabilmente si riferiscono al rapporto dell’allenatore con i giocatori più importanti della squadra. Credo volesse esprimere un concetto, il Luciano tattico, applicato sul campo, è un allenatore che ti può fare la differenza, quello fuori dal campo e nel rapporto con i giocatori, a volte crea delle interferenze che si possono ripercuotere sulla squadra".

"Mercato pronto a partire? Sul Napoli non ci sono segnali su trattative pronte a scaldarsi, bisognerà vedere fin quando De Laurentiis resterà coerente sulla sua linea di non fare acquisti se prima non si cede. Kaio Jorge? Il Napoli fu la prima società ad avere contatti, ma poi la trattativa non si è concretizzata. Il giocatore andrà alla Juventus entro la fine del mercato. Gaetano? L’intenzione è di cedere giocatori come lui, Zanoli e Folorunsho”.