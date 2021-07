ADL e l'agente di Insigne a Castel Volturno: la situazione

Aurelio De Laurentiis, nella giornata di ieri, è arrivato all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno molto presto per definire gli incontri con i rivenditori ed incontrare anche l'agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane.

Quest'ultimo, non ha parlato con Giuntoli ed ADL del pezzo da 90 nella sua scuderia (per l'appunto, il capitano del Napoli) ma ha curato gli interessi contrattuali di altri due suoi assistiti: Contini (in prestito al Crotone) e Ciciretti (trasferimento definitivo al Pordenone).

Nulla di nuovo riguardante il fronte Insigne: l'agente e ADL non hanno parlato a riguardo secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.