SSC Napoli, report allenamento: gli azzurri preparano la sfida contro il Bayern Monaco

Il Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento odierna all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno attraverso una nota ufficiale sul proprio sito. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Doppia seduta oggi per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri affronteranno il primo test internazionale sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena (ore 16.30). Al mattino la squadra si è divisa in due gruppi. Il primo gruppo ha svolto lavoro tattico sul campo 2, mentre l'altro è stato impegnato in lavoro di forza in palestra. Nel pomeriggio secoda sessione di allenamento".