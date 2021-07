Non solo Emerson Palmieri in orbita Napoli, ci ritorna anche Tsimikas: il Liverpool ha risposto all'interessamento

Più di 18 mesi fa, il Napoli già registrava una forte forma di interesse verso un giovane e promettente terzino sinistro in forze all'Olympiacos, un terzino che a suo tempo anche il connazionale greco Kostas Manolas, azzurro da poco, aveva promosso. Oggi, nonostante sia diventato da tempo un giocatore del Liverpool, il Napoli si è rifatto sotto per lo stesso calciatore: Kostas Tsimikas. E il Liverpool non ha chiuso la strada per una cessione, come riporta oggi il Corriere dello Sport:

"Giuntoli ha provato a parlarne, per sondare e anche per capire: il Liverpool ha educatamente ascoltato e dinnanzi alla richiesta d’un prestito ha lasciato che il discorso cadesse lì, proprio sulla corsia di sinistra. In attesa di tempi migliori, il Napoli ha ribadito il proprio interesse, la volontà di arrivare ad un colloquio su basi più concrete, la possibilità di capire se eventualmente ci sarebbero prospettive per un riscatto futuro".