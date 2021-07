Non è ancora certa la permanenza di Koulibaly: l'agente ha promesso una cosa a De Laurentiis

Nulla si muove ancora per Kalidou Koulibaly, per la gioia di Luciano Spalletti che si farebbe incatenare pur di non vederlo andar via. Intanto, per sbloccare il suo mercato e metter mano alla rosa dove necessario, il Napoli deve riuscire a concretizzare un'uscita, meglio se importante, e Koulibaly (che ha ancora due anni di contratto) potrebbe anche lasciare la squadra con l'offerta giusta.

Offerta che, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, dovrebbe arrivare. Parola di Fali Ramadani, agente del calciatore, che ha infatti promesso a De Laurentiis l'arrivo di una proposta per il senegalese. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.