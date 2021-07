UFFICIALE - Il Molde chiude l'affare per un ex obiettivo del Napoli

Il Napoli ha incentrato il suo mercato in entrata sull'acquisto di un centrocampista ed un terzino sinistro. Per il primo ruolo sono stati fatti tanti nomi, per il secondo la priorità assoluta è Emerson Palmieri. Per il momento però, la dirigenza azzurra è ferma in attesa di intervenire in uscita.

La nota negativa è che la fase di stallo del Napoli permette agli altri club di fiondarsi sugli obiettivi di mercato, come accaduto con Mannsverk. Il centrocampista norvegese, accostato al Napoli, ha firmato per il Molde per quattro anni. Così facendo, il talentuoso 19enne compie il salto di categoria nella massima serie norvegese per continuare a mettersi in mostra.

Intanto il Napoli incassa il colpo e lo tiene d'occhio, chissà se ne sentiremo parlare ancora.