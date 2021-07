Svolta di mercato, la Juventus ad un passo dall'obiettivo del Napoli

Kaio Jorge è uno dei nomi più discussi del mercato fino a questo momento. Il talento brasiliano del Santos ha attirato le attenzioni dei club europei, che fiutano l'occasione di acquistarlo a parametro zero.

Di fatto il classe 2002 potrebbe liberarsi a scadenza a dicembre 2021 ma spinge tramite il suo agente per un indennizzo al club che lo ha valorizzato. In Italia il Milan ed il Napoli hanno sondato il terreno ma sono rimaste estranee a possibili aste per il ragazzo. Un ulteriore sorpasso sulla concorrenza sembra averlo ottenuto la Juventus, che pagherebbe subito il Santos per battere gli altri club.

Dunque il talento brasiliano potrebbe approdare in Serie A, senza vestire l'azzurro del Napoli.