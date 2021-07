Il Napoli piomba sul giocatore del Benfica: affare da 20 milioni!

Il terzino sinistro è l'obiettivo di mercato del Napoli, il vuoto di potere in quella zona di campo preoccupa Spalletti. Il tecnico ha fatto il nome, Emerson Palmieri, campione d'Europa con la Nazionale italiana ed attualmente tra le fila del Chelsea. La bottega Blues però potrebbe essere troppo costosa per il Napoli che cerca altri profili per la fascia.

Come riporta AS, è tornata di moda la pista che porta al Portogallo e nello specifico al Benfica. Il quotidiano spagnolo ha riportato l'interesse del club azzurro per Grimaldo, terzino portoghese già osservato in passato dal Napoli, ora che il Benfica ha bisogno di vendere. Tuttavia in Italia si registra anche l'interesse della Lazio di Maurizio Sarri, e si aggiunge la richiesta del club lusitano: 20 milioni di euro.

Dunque il Napoli è intenzionato a coprire la fascia di sinistra, una volta per tutte, che non diventi un'ossessione.