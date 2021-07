L'appello di Vocalelli: "Spalletti farà bene, dico una cosa ai tifosi"

Alessandro Vocalelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Pessimismo dei tifosi? Non lo comprendo, i tifosi del Napoli hanno ancora la testa alla partita con il Verona. È bene essere prudenti, a volte le squadre più attrezzate non sono quelle che fanno bene. Il Napoli ha una grandissima squadra, ha ben tre calciatori da poco vincitori dell'Europeo. Con un probabile arrivo di Emerson il numero salirebbe addirittura a quattro.

"Spalletti? È un grandissimo allenatore, secondo me farà bene a Napoli. Ricordiamoci che il tecnico toscano nella sua carriera non ha mai fallito l'appuntamento con la Champions. Farà di tutto per portare gli azzurri tra le prime quattro.

Mercato? Attualmente credo che al Napoli serva un terzino sinistro ed un mediano da affiancare a Fabian Ruiz e Lobotka, visto anche l'infortunio di Demme che lo terrà fuori per almeno due mesi. Per il resto la squadra è competitiva".