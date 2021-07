Stipendi allenatori, Spalletti tra i top in Serie A: le cifre

La prossima Serie A sarà un campionato sicuramente combattuto che vedrà le squadre di vertice, ai nastri di partenza, tutte molto vicine. L'egemonia della Juventus ha subito una frenata grazie allo scudetto dell'Inter di Antonio Conte, il Milan sta crescendo tanto, l'Atalanta è ormai una big affermata. Fuori dai primi quattro posti, Napoli Lazio e Roma sono pronte alla rivoluzione.

Ben cinque squadre sulle sette appena citate hanno deciso di cambiare guida tecnica rispetto alla stagione appena conclusa. La Juventus ha ritrovato Allegri; l'Inter ha scelto Inzaghi per il post Conte; Il Napoli ha optato per Spalletti, mentre nella capitale sono arrivati Mourinho per i giallorossi e Sarri per la Lazio. Tutti top allenatori, che stanno preparando la corsa allo scudetto.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Allegri percepirà lo stipendio più alto: 8 milioni. Segue a ruota Mourinho con 7. Inzaghi e Sarri hanno accettato 4 milioni a stagione, mentre Spalletti con 3 milioni avrà uno stipendio più alto di Gasperini (2,5) e Pioli (2), gli unici due confermati.