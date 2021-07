Rinnovo Insigne, ipotesi quinquennale con l'attuale ingaggio molto difficile: ecco perchè

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia quanto sia difficile economicamente il rinnovo di Insigne a determinate cifre per il Napoli. Ecco quanto si evince dal quotidiano:

"La società in questo momento non ha la possibilità di investire su un contratto lungo e oneroso: un quinquennale all'attuale ingaggio comporterebbe per il club una spesa di quasi 50 milioni, che con gli attuali fatturati farebbe sballare i conti, visto che il monte ingaggi attuale del Napoli supera i 150 milioni di spesa".